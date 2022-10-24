Показания электросчётчиков ежемесячно передают 80% абонентов Барнаульской горэлектросети

По данным Барнаульской горэлектросети, 197 209 абонентов компании передали в сентябре показания электросчетчиков. Это 81% клиентов БГЭС, сообщили в пресс-службе организации. Отметим, у барнаульцев осталось два дня по закону, до 25 числа, чтобы сообщить в горэлектросеть свои данные со счётчиков за октябрь. С 26-го числа показания не примут к расчётам, и они не войдут в ежемесячную квитанцию.

Как передают показания?

Самым популярным способом передачи показаний электросчётчиков у барнаульцев на протяжении года остаётся «Личный кабинет» системы «Город». В сентябре им воспользовались 73 453 абонента БГЭС (это 37,25% от общего числа переданных показаний). Вторую позицию в рейтинге занимают звонки в кол-центр горэлектросети — 65 344 абонента, или 33,13%. И замыкают тройку лидеров — списки от управляющих компаний и ТСЖ, которые самостоятельно снимают данные со счётчиков жильцов и сообщают их в Барнаульскую горэлектросеть. А вот самым невостребованным способом у жителей краевой столицы на протяжении года остаётся «Личный кабинет» ГИС ЖКХ, им в сентябре воспользовались лишь 78 абонентов БГЭС (0,04%).

А если не дозвонился до call-центра?

В Барнаульской горэлектросети советуют абонентам, не дозвонившимся по номеру call-центра, сообщать показания по телефону 50-16-50 (автоматический голосовой сервис приёма показаний), который работает круглосуточно. Сall-центр осуществляет приём показаний с 07:00 до 22:00 без обеда и выходных дней. Кроме того, для горожан остаются доступными такие круглосуточные сервисы, как автоматический приём показаний по телефону 35-02-02, СМС-сообщения и электронная почта. Подробнее с информацией о способах передачи показаний можно ознакомиться на сайте БГЭС.