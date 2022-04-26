Праздничный салют прогремит в Барнауле 1 мая с акватории Оби

В Барнауле состоится первый первомайский фейерверк, который запустят в честь присвоенного звания «Город трудовой доблести». Об этом 26 апреля в ходе пресс-конференции сообщил председатель комитета по культуре горадминистрации Валерий Паршков.

По его словам, запуск праздничного салюта состоится 1 мая в 22:00 с акватории Оби с баржи.

«Первомайский фейерверк в городе состоится впервые», — подчеркнул Валерий Паршков.

В общей сложности салют будет греметь в течение пяти минут.

Напомним, что 1 мая в Барнауле в этом году впервые с начала пандемии отметят традиционными митингами и шествиями.

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