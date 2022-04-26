Праздничный салют прогремит в Барнауле 1 мая с акватории Оби

Его запустят в 10 часов вечера с баржи

26 апреля 2022, 17:15, Никита Черников

В Барнауле состоится первый первомайский фейерверк, который запустят в честь присвоенного звания «Город трудовой доблести». Об этом 26 апреля в ходе пресс-конференции сообщил председатель комитета по культуре горадминистрации Валерий Паршков.

По его словам, запуск праздничного салюта состоится 1 мая в 22:00 с акватории Оби с баржи.

«Первомайский фейерверк в городе состоится впервые», — подчеркнул Валерий Паршков.

В общей сложности салют будет греметь в течение пяти минут.

Напомним, что 1 мая в Барнауле в этом году впервые с начала пандемии отметят традиционными митингами и шествиями.

Салют, эстафета и митинг. Как отметят Первомай в Барнауле впервые после начала пандемии

Салют, эстафета и митинг. Как отметят Первомай в Барнауле впервые после начала пандемии

В правительстве Алтайского края рассказали, как регион будет отдыхать на майских праздниках

В правительстве Алтайского края рассказали, как регион будет отдыхать на майских праздниках

Парад и на площади, и «у дома». Как в Барнауле готовятся встретить 77-ю годовщину Дня Победы?

Парад и на площади, и «у дома». Как в Барнауле готовятся встретить 77-ю годовщину Дня Победы?

Комментарии
    Новости партнеров