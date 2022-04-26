Праздничный салют прогремит в Барнауле 1 мая с акватории Оби
Его запустят в 10 часов вечера с баржи
26 апреля 2022, 17:15, Никита Черников
В Барнауле состоится первый первомайский фейерверк, который запустят в честь присвоенного звания «Город трудовой доблести». Об этом 26 апреля в ходе пресс-конференции сообщил председатель комитета по культуре горадминистрации Валерий Паршков.
По его словам, запуск праздничного салюта состоится 1 мая в 22:00 с акватории Оби с баржи.
«Первомайский фейерверк в городе состоится впервые», — подчеркнул Валерий Паршков.
В общей сложности салют будет греметь в течение пяти минут.
Напомним, что 1 мая в Барнауле в этом году впервые с начала пандемии отметят традиционными митингами и шествиями.
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