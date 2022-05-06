Прохладно, но без осадков. Какая погода будет в Барнауле на длинных выходных

На очередных длинных выходных, которые продлятся с 7 по 10 мая, в Барнауле будет нежарко, но и осадков не ожидается, следует из прогноза «Яндекс.Погоды».

Так, в субботу, 7 мая, температура воздуха в светлое время суток составит +10...+12 градусов. Утром при этом будет пасмурно.

В ночь на воскресенье, 8 мая, похолодает до +2 градусов, а уже днём ожидается до +11 градусов. Весь день будет солнечным.

Ночью в понедельник, 9 мая, термометры опустятся до +3 градусов, а в дневное время покажут до 14 градусов тепла. В ночь на вторник, 10 мая, температура составит +3...+5 градусов, а уже днём поднимется до +17. Существенной облачности в эти дни также не ожидается.

Ветер, согласно прогнозу, в эти выходные в краевой столице будет слабым и не превысит 7 метров в секунду.