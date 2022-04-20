Пьяная парочка набросилась на уборщицу в барнаульской многоэтажке

В лифте барнаульской многоэтажки на улице Солнечная Поляна, 111 пьяная парочка напала на уборщицу. Видеозапись конфликта, который произошёл ночью 20 апреля, опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Согласно кадрам, сотрудница клининговой компании ехала в лифте с вёдрами. На одном из этажей к ней зашёл пьяный мужчина с не менее пьяной дамой. Она сходу начала предъявлять претензии к женщине, которые переросли в рукоприкладство и плевки.

Когда молодые люди приехали на нужный этаж, они не вышли из лифта, а стали блокировать его двери. В этот момент пьяная девушка выбила телефон из рук мужчины прямо в одно из вёдер. После этого он начал разговаривать на повышенных тонах с диспетчером лифта, которого вызвала уборщица. После пьяная женщина рухнула на пол, а кавалер начал вытаскивать её за волосы. При этом сотрудницу клининговой компании, которая подала ей куртку и после попыталась вызвать лифт на другой этаж, девушка ударила.