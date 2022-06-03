Рекордное количество барнаульцев подписалось в мае на электронные квитанции от БГЭС

Барнаульская горэлектросеть (БГЭС) отметила существенный прирост абонентов, отказавшихся от печатных квитанций за электроэнергию. За две недели, с 14 по 31 мая, 1129 абонентов компании отказались от доставки бумажных квитанций в почтовые ящики в пользу их электронного аналога на email. Ранее такое количество подписчиков энергетики набирали не менее полугода.

Немаловажную роль в резко возросшей популярности электронных квитанций сыграла акция, которую организовала для своих абонентов Барнаульская горэлектросеть. По её условиям компания разыграет среди клиентов 100 бонусов по 1000 рублей, которые зачислит на лицевой счёт абонента.

Чтобы стать претендентом на призы, необходимо до 30 июня 2022 года подписаться на электронные квитанции через Личный кабинет компании на сайте www.bges.ru или в мобильном приложении.

Подробнее с правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте БГЭС.