Сияющую стелу сняли в ночи с коптера на фоне светящегося Барнаула

Власти Барнаула опубликовали атмосферное видео со стелой в Нагорном парке, снятое с высоты птичьего полёта.

Церемония торжественного открытия стелы «Город трудовой доблести» состоялась 4 ноября. Высота металлической конструкции с учётом стилобата — 32,6 метра. На её поверхности изображены рабочие заводов и фабрик.

Напомним, 20 мая 2021 года Барнаулу присвоили почётное звание «Город трудовой доблести». Благодаря этому статусу жители столицы Алтайского края увековечили подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны специальной стелой.

Ранее amic.ru рассказал, как выглядят стелы «Трудовой доблести» в других городах России.