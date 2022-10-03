Стало известно, когда и где Кадыров выступит в Барнауле
В программе прозвучат хиты советской и зарубежной эстрады
3 октября 2022, 14:01
В Барнауле 14 октября выступит известный молодой музыкант, финалист проекта «Голос» на Первом канале Эмиль Кадыров, сообщает Государственная филармония Алтайского края.
«Лауреат международных конкурсов выступит с программой, посвящённой великим баритонам — Муслиму Магомаеву, Иосифу Кобзону, Дмитрию Хворостовскому, Сергею Захарову, Ренату Ибрагимову. В программе прозвучат хиты советской и зарубежной эстрады. За роялем — заслуженный артист России Александр Каган (Санкт-Петербург)», — рассказали в филармонии.
Эмиль Кадыров — молодой, талантливый, яркий музыкант, обладатель уникального баритона и одновременно виртуозный гитарист. Его концертный репертуар включает в себя арии из мировой оперной классики, романсы русских и зарубежных композиторов, эстрадные песни.
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