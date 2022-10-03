Стало известно, когда и где Кадыров выступит в Барнауле

В Барнауле 14 октября выступит известный молодой музыкант, финалист проекта «Голос» на Первом канале Эмиль Кадыров, сообщает Государственная филармония Алтайского края.

«Лауреат международных конкурсов выступит с программой, посвящённой великим баритонам — Муслиму Магомаеву, Иосифу Кобзону, Дмитрию Хворостовскому, Сергею Захарову, Ренату Ибрагимову. В программе прозвучат хиты советской и зарубежной эстрады. За роялем — заслуженный артист России Александр Каган (Санкт-Петербург)», — рассказали в филармонии.