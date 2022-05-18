Старые трамваи на улицах Барнаула. Ретроподборка к появлению «собянинских» вагонов на улицах города

На этой неделе в Барнауле на линию вышли 10 списанных и отремонтированных московских трамваев. Узнать их можно по характерному голубому цвету. Барнаульские вагоны обычно раскрашиваются в красный и жёлтый цвета, но подаренный Сергеем Собяниным электротранспорт решили оставить в московской расцветке.

Скоро десяток таких же голубых вагонов приедут и в Бийск. А мы пока показываем, какие трамваи были у нас в городе раньше.

В краевой столице трамваи появились в конце 40-х годов ХХ века. Старт первого маршрута от вокзала до Старого базара был дан 7 ноября 1948 года. Вагоны типа МС передали из Ленинграда, там они отработали всю войну.

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Прочее Шанс похорошеть при Собянине. Москва подарила Барнаулу и Бийску списанные трамваи

В 50-е и 60-е годы основу трамвайного парка составляли вагоны КТМ/КТП-1 и КТМ/КТП-2. В 1971 году в Барнауле появились чешские «Татры Т3», а с 1985 года стали ходить «Татры Т6В5». Оба типа составляют основу трамвайного парка города до сих пор. В начале 90-х годов по рельсам краевой столицы пошли и отечественные трамваи КТМ-8 (71-608). Кроме того, было куплено шесть бывших в эксплуатации «Татр Т4D» в Германии и пара АКСМ-62103 — в Белоруссии.

Сейчас в городе действует восемь трамвайных маршрутов, по трём из них (№ 4, 5 и 7) пустили «собянинские» вагоны.

В подборке использованы фотографии, публиковавшиеся в barneos22 и sovetsky_altay.