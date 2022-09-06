Тепло будет. В Барнауле пообещали к 15 сентября запустить новую теплосеть
От готовности участка теплосети зависит начало отопительного сезона в городе
6 сентября 2022, 16:03
В Барнауле на особом контроле держат завершение работ по устройству новой теплосети и подключение её к тепломагистрали, сообщает Telegram-канал «Мост».
«Практически завершены работы по трубам 630-го диаметра, которые находятся на трёхпролётном путепроводе. В настоящий момент идёт их заполнение водой. В ближайшее время планируют запустить магистраль в эксплуатацию», — подчеркнул подрядчик.
Также вскоре проведут финальную стыковку труб 720-го диаметра и их плановый запуск.
Кроме того, в течение недели состыкуют трубу тысячного диаметра с магистралью. Сейчас выполнено 80% монтажных работ.
Новый участок теплосети / Фото: t.me/most_barnaul
«К 15 сентября теплосеть запустят в эксплуатацию», — говорится в сообщении.
Напомним, от готовности новой теплосети зависит начало отопительного сезона в городе. Ранее замглавы Барнаула по городскому хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев указал, что работы должны завершиться ориентировочно 15 сентября.
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