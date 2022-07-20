«Только спасибо». Впервые за 15 лет у жителей барнаульского пригорода весь год не было отключений электричества

Жители барнаульских поселков Куета и Пономаревка целый год прожили без отключений электроэнергии, сообщили в пресс-службе БСК. В сентябре 2021 года в пригороде была завершена масштабная реконструкция электросетей. Дома местных жителей присоединили к городским сетям, обслуживанием которых занимается Барнаульская сетевая компания.

15 лет с перебоями электричества

15 лет, по словам местных жителей Куеты и Пономаревки, они прожили с постоянными перебоями в энергоснабжении. Так продолжалось до тех пор, пока город не забрал электрические сети к себе, передав их на обслуживание Барнаульской сетевой компании. БСК отремонтировала все электрохозяйство поселков за счет своей инвестиционной программы. В реконструкцию сетей инвестировали более 13,7 миллионов рублей.

Фото предоставлено пресс-службой БСК

2021-2022 годы стали проверочной работой для барнаульских энергетиков. Этого времени было вполне достаточно, чтобы убедиться в качественной работе компании.

«Микрорайон Куета образован в 1937 году, электроэнергия была рассчитана на малое количество домов, по этой причине электролиния часто выходила из строя. Особенно часто в зимнее время, когда жители включали отопительные приборы. Сейчас в Куете более 100 домовладений, где проживает 700 человек. Жители стали абонентами Барнаульской горэлектросети и с этого момента обращения с жалобами к нам не поступают», — рассказала Галина Цуканова, начальник Новосиликатного управления администрации Индустриального района Барнаула.

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После передачи электросетей под управление БСК пригород Барнаула заметно преобразился: все старые деревянные опоры сменили на новые. Всего — 110 железобетонных опор. В поселках также установили три современных трансформаторных подстанции, протянули свыше 9,5 километров воздушных и кабельных линий.

В БСК вспоминают, что до масштабной реконструкции электросетей в Куете и Пономаревке электроэнергия в домах отключалась по два-три раза в неделю. Отсутствие электричества отражалось и на других коммунальных благах.

Фото предоставлено пресс-службой БСК

«У нас, когда свет отключался, вместе с ним отключалась холодная вода, потому что прекращали работать насосы. Если отключение происходило ночью, утром вставали вновь в темноте, ночью никто ничего не делал. Аварию не устраняли, не приезжали. Только последний год мы не знаем проблем с электроэнергией. А раньше свет мог в неделю два-три раза выключиться», — говорит Ольга Праздникова, председатель совета дома на улице Зоотехническая, 61.

Ее сосед Анатолий Панченко говорит, что даже обращался в городскую администрацию с просьбой решить проблему жителей: «На протяжении 15 лет мы летом боялись ветра, а зимой пурги. Ветерок больше шести метров в секунду и сразу провода перехлестываются. Мы становились заложниками ситуации. Я, когда в отпуск уезжал на месяц, три комплекта ключей отдавал соседям. Вырубится свет, нужно, чтобы зашли, проверили квартиру... В прошлом году Барнаульская сетевая компания вместе с городской администрацией нас поддержали. Сейчас никаких проблем с электроснабжением нет. Так и скажите, жители микрорайона, где сегодня пришла Барнаульская сетевая компания, говорят им огромное спасибо. Только 100% спасибо за качество и за решение наших проблем».

Фото предоставлено пресс-службой БСК

Что дальше?

Барнаульская сетевая компания продолжает работы на территории поселков, но уже в рамках программы капитального ремонта. В июле энергетики установят здесь 31 железобетонную опору и смонтируют свыше 1,7 километров самонесущих изолированных проводов (СИП). Особенность СИП — в наличии специальной полимерной оболочки, которая обеспечивает надежное электроснабжение потребителей даже в случае налипания снега на провода или падения на них веток и деревьев. Объем вложений составит около одного миллиона рублей.