Трехэтажный детский сад и семь многоэтажек построят в Индустриальном районе Барнаула

Трёхэтажный детский сад, рассчитанный на 330 мест, планируют построить к лету 2023 года в Барнауле по адресу Павловский тракт, 170. Помимо дошкольного учреждения, в квартале 2038 Индустриального района (ограничен улицами Солнечная Поляна, 280-летия Барнаула, им. В.Т. Христенко, — прим. ред.) появятся семь многоквартирных жилых домов, объекты торговли, бытового обслуживания, инженерной инфраструктуры, многоярусный гараж-стоянка. То есть предусмотрено комплексное развитие микрорайона. Эти вопросы обсуждали на выездном совещании, которое провёл глава Барнаула Вячеслав Франк.

Совещание с главой города / Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в совещании приняли участие заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров, генеральный директор группы компаний «Союз» Владимир Отмашкин и другие.

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Прочее Жилые дома высотой до 75 м могут появиться в барнаульском квартале "2038"

Кто будет строить?

Компания «Союз». Летом 2018 года она выиграла аукцион на освоение и застройку квартала 2038.

В администрации отмечают, что распределение земельного участка под жилой квартал происходило с обременением для застройщика. Согласно договору, к настоящему моменту, кроме строительства многоэтажных домов, «Союз» уже выполнил нулевой цикл будущего детского сада, успел проложить подземные коммуникации, а также предусмотрел ввод в здание систем электро- и водоснабжения, канализации, отопления.

Строительство детского сада / Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул«



За чей счёт идёт строительство детского сада?

Андрей Фёдоров подчеркнул, что в квартале 2038 «освоение территории реализуется на условиях строительства социально значимых объектов частично за счёт средств инвестора».

Но теперь достраивать детский сад будет государство. И это тоже было предусмотрено проектом. Общая стоимость работ по возведению дошкольного учреждения с учётом оборудования — 350 млн рублей. Часть этих денег выделит городской бюджет, часть — краевой, сообщил Вячеслав Франк.

Вячеслав Франк / Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

«Благодаря пониманию и поддержке губернатора края Виктора Томенко принято решение о выделении средств. Строительство детского сада будет профинансировано на 80% из краевого бюджета, на 20% — из городского», — сказал глава Барнаула.

Строительство детского сада / Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»



Каким будет детский сад?

Детский сад будет трёхэтажным. Он рассчитан на 330 детей. Как отмечают в мэрии, здание будет сложной конфигурации, состоящим из центрального и двух боковых блоков. Предполагается, что сдадут в эксплуатацию его к началу июня 2023 года.

Строительство детского сада / Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»



Почему детский сад строят именно в квартале 2038?

Потому что это молодой и большой микрорайон, жильё в котором приобретают молодые семьи с детьми. Предполагается, что здесь будут проживать порядка 4,8 тысячи человек И возведение детского сада — одно из условий создания комфортного пространства.

Дмитрий Аганов / Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

«Жители новостроек, покупая квартиры, часто задают один вопрос: „Почему строительство социальных объектов — школ, детских садов — отстаёт от сдачи домов“. На примере этого застройщика видно, как меняется ситуация. Детский сад возводится в центре строящегося квартала и закроет потребность в дошкольных образовательных учреждениях для местных жителей», — отмечает предприниматель и житель микрорайона «Дружный» Дмитрий Аганов.

Владимир Отмашкин / Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

Об этом же говорит и руководитель ГК «Союз» Владимир Отмашкин: «Детский сад здесь очень нужен. Необходимо будет приложить максимум усилий, чтобы как можно быстрее учреждение смогло принять воспитанников, чтобы у родителей была возможность без лишней суеты приводить сюда детей, а не возить их ранним утром на другой конец города».

А глава города Вячеслав Франк отметил, что новый квартал — прекрасный пример комплексного развития и застройки территории в Барнауле, который будет привлекателен для горожан:

«За уже построенными высотными домами с интересными фасадными и цветовыми решениями просматривается облик современного комфортабельного жилого комплекса. Дома и общественные здания удачно расположены, имеют достаточно просторную придомовую территорию с озеленением, необычными, но привлекательными детскими площадками».

Совещание с главой города / Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»