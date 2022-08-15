Трещина вверх, кирпичи вниз. Как выглядит дом в Барнауле, где ввели «повышенную готовность»

В Барнауле из-за разрушения кирпичной кладки на фасаде дома № 9 по улице Новороссийской ввели режим повышенной готовности, пишет «Толк».

«В администрацию Железнодорожного района из Единой дежурно-диспетчерской службы города 2 июня поступило сообщение о разрушении кирпичной кладки на уровне 5-го этажа», — говорится в постановлении на правовом портале администрации Барнаула.

11 августа районная администрация постановила ввести режим повышенной готовности. Документ предписывает, к примеру, обеспечить регулярный визуальный осмотр дома, при необходимости отключить электро-, газо- и водоснабжение, определить пункт временного размещения жильцов.

Корреспондент amic.ru прогулялась возле дома, где опасную территорию оградили специальными лентами.

Дом № 9 по улице Новороссийской / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина