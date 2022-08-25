В Барнауле 25 августа отключат светофоры на Павловском тракте

Ограничение будет действовать три часа

25 августа 2022, 08:30, Никита Черников

В Барнауле временно отключат светофоры на Павловском тракте из-за планового ремонта электросетей, сообщает мэрия.

Ограничение будет действовать 25 августа с 09:00 до 12:00 на следующих перекрёстках:

  1. Павловский тракт — ул. Сельскохозяйственная;

  2. Павловский тракт — ул. Бабуркина.

Ранее сообщалось, что в Барнауле планируют пустить трамваи по Павловскому тракту.

Комментарии
    Новости партнеров