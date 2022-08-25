В Барнауле 25 августа отключат светофоры на Павловском тракте
Ограничение будет действовать три часа
25 августа 2022, 08:30, Никита Черников
В Барнауле временно отключат светофоры на Павловском тракте из-за планового ремонта электросетей, сообщает мэрия.
Ограничение будет действовать 25 августа с 09:00 до 12:00 на следующих перекрёстках:
Павловский тракт — ул. Сельскохозяйственная;
Павловский тракт — ул. Бабуркина.
Ранее сообщалось, что в Барнауле планируют пустить трамваи по Павловскому тракту.
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