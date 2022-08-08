В Барнауле 29 детских площадок обновили по нацпроекту

Современные игровые комплексы установили в 29-ти дворах многоэтажек Барнаула. Теперь дети осваивают новые лесенки, песочницы и спортивные тренажеры. Обустройство детских площадок в столице Алтайского края проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Где в Барнауле обновили дворы и детские площадки?

Как сообщили в администрации города, на данный момент по нацпроекту в Барнауле обновили 29 дворов. Там установили песочницы, лесенки, качели карусели, а также тренажеры и другое спортивное оборудование.

Причем оборудование, которое установили на площадках, расчитано на детей разного возраста, сообщил Владимир Баёв, начальник отдела коммунальных предприятий и услуг комитета ЖКХ.

По его словам, дети могут играть в песочницах, качаться на новых качелях и каруселях. А подростки — тренироваться на тренажёрах.

Новые площадки появились по адресам:



улицы 80 Гв. Дивизии, 12 и 20, 24, Юрина, 118, 114, Молодежной, 68, Павловскому тракту, 237, 86, 124, Балтийской, 61, 50 лет СССР, 13, 33 и 35, С. Батора, 11, Попова, 79, В. Кащеевой, 16, Гущина, 185, Шукшина, 24, Георгия Исакова, 181, Бульвар 9 Января, 90, С. Западной, 60, Горно-Алтайской, 16, Малахова, 27, 122, 128, Глушкова, 34 и 54, Красноармейскому проспекту, 64 и 67.

Насколько надежны и безопасны эти игровые комплексы?

Все элементы площадок являются надежными и безопасными, утверждает Владимир Баев.

В контракте прописано, что в течение трех лет подрядчик будет нести гарантийные обязательства на выполненные работы.

И если какой-то элемент вышел из строя, подрядчик это будет устранять. Но только в том случае, если это будет признано гарантийным случаем.

То есть, если, например, тренажер сломали хулиганы, то восстанавливать его никто не будет.

На все детское и спортивное оборудование есть сертификаты соответствия национальному стандарту по безопасности и стандарту евразийского экономического союза. Кроме того, оно устанавливается с учетом безопасного размещения и «зон падения».

А этим летом в Барнауле где-то еще обновят детские площадки?

Да. Уже скоро детские игровые комплексы и спортивные элементы появятся еще в 23 дворах Барнаула, сообщили в администрации города.

В мэрии уточнили, что сейчас ремонтные работы ведутся в 55 дворах. Посмотреть, где уже идут работы, а где скоро начнутся, можно на этой карте.





А всего в 2022 году в Барнауле приведут в порядок 65 дворов грода. Работы идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели выделено 241,6 млн руб.

Во время ремонты будет уложен новый асфальт во дворовых проездах. Также рабочие приведут в порядок площадки перед подъездами, смонтируют освещение, установят новые урны и скамьи.

А при финансовом участии жильцов многоквартирных домов в 52 дворах появится новое игровое и спортивное оборудование. Кроме этого будут обустроены 35 парковочных карманов и 8 контейнерных площадок для мусора.





