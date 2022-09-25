В Барнауле более 1900 многоквартирных домов получили отопление

В Барнауле подключили к теплу уже 1910 многоквартирных домов из 2975, сообщили в мэрии.

«Также тепло дали в 95,4% зданий школ и учреждений допобразования, 99% детсадов, 65,5% больниц и 93,3% учреждений здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов», — добавили в горадминистрации.

Там же напомнили, что если в квартире ещё холодно, то информацию в первую очередь следует уточнить в управляющей компании. Если там не смогли помочь, то следует позвонить в диспетчерскую своего района:

• Железнодорожный район — 62-56-95;

• Индустриальный район — 47-51-83;

• Ленинский район — 54-44-49;

• Октябрьский район — 24-74-98;

• Центральный район — 63-08-25.

Кроме того, можно позвонить в диспетчерскую СГК — 59-97-15.

Напомним, отопительный сезон в Барнауле стартовал 22 сентября.