В Барнауле больше половины многоквартирных домов уже получили отопление
Отопительный сезон в столице Алтайского края стартовал 22 сентября
В Барнауле подключили к теплу уже как минимум 1690 многоквартирных домов, сообщили в мэрии.
«По состоянию на 17:00 24 сентября, теплоноситель подан в 1690 многоквартирных домах из 2975, это 56,8% от общего количества», — говорится в сообщении.
Также тепло дали в 95,4% зданий школ и учреждений допобразования, 99% детсадов, 65,5% больниц и 93,3% учреждений здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов.
В горадминистрации подчёркивают: если в квартире ещё холодно — информацию в первую очередь следует уточнить в управляющей компании. И если там не смогли помочь, то следует позвонить в диспетчерскую СГК по номеру 59-97-15 либо в диспетчерскую своего района:
• Железнодорожный район — 62-56-95;
• Индустриальный район — 47-51-83;
• Ленинский район — 54-44-49;
• Октябрьский район — 24-74-98;
• Центральный район — 63-08-25.
Напомним, отопительный сезон в Барнауле стартовал 22 сентября.