В Барнауле больше половины многоквартирных домов уже получили отопление

В Барнауле подключили к теплу уже как минимум 1690 многоквартирных домов, сообщили в мэрии.

«По состоянию на 17:00 24 сентября, теплоноситель подан в 1690 многоквартирных домах из 2975, это 56,8% от общего количества», — говорится в сообщении.

Также тепло дали в 95,4% зданий школ и учреждений допобразования, 99% детсадов, 65,5% больниц и 93,3% учреждений здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов.

В горадминистрации подчёркивают: если в квартире ещё холодно — информацию в первую очередь следует уточнить в управляющей компании. И если там не смогли помочь, то следует позвонить в диспетчерскую СГК по номеру 59-97-15 либо в диспетчерскую своего района:

• Железнодорожный район — 62-56-95;

• Индустриальный район — 47-51-83;

• Ленинский район — 54-44-49;

• Октябрьский район — 24-74-98;

• Центральный район — 63-08-25.

Напомним, отопительный сезон в Барнауле стартовал 22 сентября.