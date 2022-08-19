В Барнауле дети облюбовали аварийный дом и «посылают взрослых куда подальше»

В Барнауле дети собираются в доме № 100 по улице Восточной, который расселили два месяца назад, рассказали в паблике «Чёрное и Белое».

«Каждый день там бьют стёкла, прыгают из окон, орут, матерятся на замечания от взрослых и посылают куда подальше. Весь мусор, который находится внутри, вытаскивают на улицу из окон, который ветром разбрасывает по всему району», — пожаловались местные жители.

По их словам, в администрации Железнодорожного района не хотели принимать обращение и посоветовали позвонить в управляющую компанию, но там отказались следить за территорией, а в мэрии Барнаула отметили, что снос дома пока не планируется.

«Сказали, что свяжутся с администрацией Железнодорожного района. Прошёл месяц, результатов ноль. Позвонили ещё раз, и нам сообщили, что они помнят про этот дом. Ждём, пока дети свернут себе шею или порежутся, или сожгут, только тогда дом возьмут под охрану», — возмущаются жильцы соседних домов.

Расселённый дом в Барнауле / Фото: vk.com/chb_brn