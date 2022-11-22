В Барнауле дом отремонтировали полиэтиленовой плёнкой

В Барнауле на ВРЗ и недалеко от парка «Изумрудный» заметили дома с полиэтиленовой плёнкой на фасаде, за которой скрываются щели, сообщает «Подслушано Барнаул».

«Придумали, как экономно заделывать щели в стенах домов, чтобы не дуло. Данный чудо-метод представлен на фото», — говорится в сообщении.

В паблике предположили, что новый метод «решили использовать в домах, где проживает много должников по ЖКУ».

В комментариях указали, что можно было бы и на весь дом «пакет накинуть», но на это понадобилось бы во много раз больше полиэтилена. Также разъяснили, что «когда штукатурили трещины, ливень был, и пока раствор не схватился, его закрыли».

Ранее amic.ru рассказал, что происходит в аварийном доме в Барнауле, который трещина «разделила» пополам.