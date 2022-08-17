В Барнауле две матери сидели на скамейках и наблюдали, как их дети «рушат клумбу»

В сообществе «Чёрное и Белое Барнаул» опубликовали видео с детьми, развлекающимися возле Алтайского государственного музыкального театра.

«Эту территорию не так давно облагородили, но, видимо, недолго продержится всё с таким отношением горожан», — отметила автор видео.

В ролике показано, что дети залезли на клумбу и пытаются оторвать ветки у небольшого деревца. Поблизости сидят их матери.

Напомним, тематический зелёный уголок возле театра создали в 2020 году — поставили лавочки, скульптуры и сделали клумбы.