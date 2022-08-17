В Барнауле две матери сидели на скамейках и наблюдали, как их дети «рушат клумбу»
Малыши пытались оторвать ветки у небольшого деревца
17 августа 2022, 14:36
В сообществе «Чёрное и Белое Барнаул» опубликовали видео с детьми, развлекающимися возле Алтайского государственного музыкального театра.
«Эту территорию не так давно облагородили, но, видимо, недолго продержится всё с таким отношением горожан», — отметила автор видео.
В ролике показано, что дети залезли на клумбу и пытаются оторвать ветки у небольшого деревца. Поблизости сидят их матери.
Напомним, тематический зелёный уголок возле театра создали в 2020 году — поставили лавочки, скульптуры и сделали клумбы.
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