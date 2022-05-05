В Барнауле из-за аварий на трубопроводах отключили горячую воду в 43 домах
Специалисты уже устраняют повреждения
5 мая 2022, 10:30, Никита Черников
Горячее водоснабжение отключили 5 мая у части жителей Индустриального и Октябрьского районов Барнаула из-за повреждений на двух участках теплосети. Об этом сообщает пресс-служба СГК.
Специалисты уже устраняют повреждения, отметили в компании.
Под отключение попали 43 жилых дома, три медучреждения, пять детсадов, две школы и два административных здания, расположенных по улицам Солнечная Поляна, Энтузиастов, Профинтерна, Сизова, проспектах Калинина и Комсомольском, а также в проезде 9 Мая.
Со списком адресов можно ознакомиться в Telegram-канале СГК или в документе, прикреплённом ниже.
Напомним, 5 мая в Барнауле без горячей воды также остались часть жителей Ленинского района.
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