В Барнауле из-за аварий на трубопроводах отключили горячую воду в 43 домах

Горячее водоснабжение отключили 5 мая у части жителей Индустриального и Октябрьского районов Барнаула из-за повреждений на двух участках теплосети. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

Специалисты уже устраняют повреждения, отметили в компании.

Под отключение попали 43 жилых дома, три медучреждения, пять детсадов, две школы и два административных здания, расположенных по улицам Солнечная Поляна, Энтузиастов, Профинтерна, Сизова, проспектах Калинина и Комсомольском, а также в проезде 9 Мая.

Со списком адресов можно ознакомиться в Telegram-канале СГК или в документе, прикреплённом ниже.

Напомним, 5 мая в Барнауле без горячей воды также остались часть жителей Ленинского района.