В Барнауле киоски вернули на остановку «Цветочная»

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сейчас все киоски закрыты, рабочие недавно их установили. Когда они начнут функционировать, пока неизвестно.

Напомним, в мае 2022 года демонтировали старые киоски на остановке «Цветочная» на улице Попова. Торговые точки появились на этом месте в начале 2000-х годов и были востребованы у местных жителей.

Как пояснили в администрации города, под торговыми павильонами проходят подземные коммуникации, которые пришло время менять. После работ территорию пообещали облагородить, а также установить новые киоски.