В Барнауле киоски вернули на остановку «Цветочная»
Старые павильоны на улице Попова демонтировали полгода назад
5 декабря 2022, 09:54
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Сейчас все киоски закрыты, рабочие недавно их установили. Когда они начнут функционировать, пока неизвестно.
Напомним, в мае 2022 года демонтировали старые киоски на остановке «Цветочная» на улице Попова. Торговые точки появились на этом месте в начале 2000-х годов и были востребованы у местных жителей.
Как пояснили в администрации города, под торговыми павильонами проходят подземные коммуникации, которые пришло время менять. После работ территорию пообещали облагородить, а также установить новые киоски.
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