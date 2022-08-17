В Барнауле ликвидируют свалку из камней и веток, которая давно волновала жителей

В Барнауле приступили к ликвидации несанкционированной свалки вблизи дома № 10 по улице Витебской, сообщает мэрия города.

«Сухие ветки, бытовой и строительный мусор давно волновали барнаульцев, живущих рядом. Рабочие будут собирать мусор вручную и с помощью специализированной техники, вырубать поросль», — говорится в сообщении.

Площадь свалки достаточно большая: 2,5 тыс. кв. метров. Поэтому потребуется около восьми единиц спецтехники.

В Барнауле убирают свалку / Фото: barnaul.org

На место выехала депутат Барнаульской гордумы Кристина Юстус. Она выразила надежду, что «горожане будут поддерживать здесь порядок и дальше».