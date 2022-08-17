В Барнауле ликвидируют свалку из камней и веток, которая давно волновала жителей
Площадь замусоренной территории достаточно большая: 2,5 тыс. кв. метров
17 августа 2022, 10:34
В Барнауле приступили к ликвидации несанкционированной свалки вблизи дома № 10 по улице Витебской, сообщает мэрия города.
«Сухие ветки, бытовой и строительный мусор давно волновали барнаульцев, живущих рядом. Рабочие будут собирать мусор вручную и с помощью специализированной техники, вырубать поросль», — говорится в сообщении.
Площадь свалки достаточно большая: 2,5 тыс. кв. метров. Поэтому потребуется около восьми единиц спецтехники.
В Барнауле убирают свалку / Фото: barnaul.org
На место выехала депутат Барнаульской гордумы Кристина Юстус. Она выразила надежду, что «горожане будут поддерживать здесь порядок и дальше».
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