В Барнауле на неделю перекроют движение по улице Эмилии Алексеевой

На улице Эмилии Алексеевой в Барнауле временно перекрывают движение, сообщили в мэрии.

Ограничение начнёт действовать уже сегодня, 12 сентября, и продлится до 19-го числа на участке от улицы 1-й Западной до проспекта Ленина.

«Перекрытие нужно для восстановления водопроводной камеры на участке», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Барнауле из-за ремонта трамвайных путей закроют два переезда для автотранспорта.