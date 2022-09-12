В Барнауле на неделю перекроют движение по улице Эмилии Алексеевой
Как объяснили в мэрии, ограничение введут для восстановления водопроводной камеры на участке
12 сентября 2022, 07:15, Никита Черников
На улице Эмилии Алексеевой в Барнауле временно перекрывают движение, сообщили в мэрии.
Ограничение начнёт действовать уже сегодня, 12 сентября, и продлится до 19-го числа на участке от улицы 1-й Западной до проспекта Ленина.
«Перекрытие нужно для восстановления водопроводной камеры на участке», — уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Барнауле из-за ремонта трамвайных путей закроют два переезда для автотранспорта.
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