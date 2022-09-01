В Барнауле на всю ночь закроют движение по улице Аносова
Движение будет ограничено в районе железнодорожного переезда
1 сентября 2022, 15:31, Никита Черников
В Барнауле временно закроют движение по участку улицы Аносова, сообщили в мэрии.
Ограничение будет действовать в районе железнодорожного переезда с 22:00 9 сентября до 07:00 10 сентября.
«Перекроют дорогу из-за ремонта проезжей части в границах переезда», — пояснили в пресс-службе.
Напомним, вечером 1 сентября в Алтайском крае из-за движения военных колонн перекроют трассу.
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