В Барнауле на всю ночь закроют движение по улице Аносова

В Барнауле временно закроют движение по участку улицы Аносова, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать в районе железнодорожного переезда с 22:00 9 сентября до 07:00 10 сентября.

«Перекроют дорогу из-за ремонта проезжей части в границах переезда», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, вечером 1 сентября в Алтайском крае из-за движения военных колонн перекроют трассу.