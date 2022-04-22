В Барнауле назначили дополнительные пригородные поезда

Компания «Алтай-Пригород» назначила дополнительные пригородные поезда в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 23 апреля в расписании пригородных поездов появятся:

№ 6224 Барнаул — Заринская (отправление в 8 часов 31 минуту, прибытие в 10 часов 35 минут) — ежедневно, кроме вторника и пятницы;

№ 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14 часов 40 минут, прибытие в 16 часов 47 минут) — ежедневно, кроме вторника и пятницы;

№ 6384 Барнаул — Овчинниково (отправление в 8 часов 12 минут, прибытие в 10 часов 18 минут) — ежедневно, кроме вторника;

№ 6383 Овчинниково — Барнаул (отправление в 16 часов 6 минут, прибытие в 18 часов) — ежедневно, кроме вторника;

№ 6386 Барнаул — Баюново (отправление в 9 часов 27 минут, прибытие в 10 часов 44 минуты) — ежедневно, кроме вторника;

№ 6385 Баюново — Барнаул (отправление в 14 часов 20 минут, прибытие в 15 часов 35 минут) — ежедневно, кроме вторника;

№ 6127 Барнаул — Алейская (отправление в 10 часов 41 минуту, прибытие в 13 часов 21 минуту) — в выходные и праздничные дни;

№ 6128 Алейская — Барнаул (отправление в 16 часов 45 минут, прибытие в 19 часов 34 минуты) — в выходные и праздничные дни.

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Общество «Дачные» поезда запустят в Алтайском крае

Остальное расписание пригородных поездов осталось неизменным и опубликовано на сайте компании «Алтай-Пригород». Дополнительную информацию можно получить в пригородных билетных кассах, по телефону (3852) 29-21-68.

Ранее сообщалось, что с началом дачного сезона в Алтайском крае запустят новые пригородные поезда.