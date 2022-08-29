В Барнауле неизвестные ночью проникли в котельную АГАУ, пофотографировали и скрылись

В Барнауле разыскивают двух мужчин, которые проникли в котельную Алтайского государственного аграрного университета, сообщает «В курсе 22».

«В районе часа ночи неизвестные проникли в здание котельной АГАУ по улице Попова, 276, и осуществили фотографирование помещения котельной, после чего скрылись. Помогите опознать правонарушителей», — говорится в сообщении.