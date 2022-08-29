В Барнауле неизвестные ночью проникли в котельную АГАУ, пофотографировали и скрылись
Мужчины были в масках и чёрной одежде
29 августа 2022, 16:13
В Барнауле разыскивают двух мужчин, которые проникли в котельную Алтайского государственного аграрного университета, сообщает «В курсе 22».
«В районе часа ночи неизвестные проникли в здание котельной АГАУ по улице Попова, 276, и осуществили фотографирование помещения котельной, после чего скрылись. Помогите опознать правонарушителей», — говорится в сообщении.
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