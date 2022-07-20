В Барнауле оценивают заявки на благоустройство дворов по нацпроекту в 2023 году

От жителей Барнаула поступило 96 заявок на благоустройство дворовых территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2023 году. Такие данные сообщили во время заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта. В работе комиссии приняли участие депутаты Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов, Евгений Носенко и Дмитрий Абалымов.

Что делает комиссия?

Как сообщили в пресс-центре администрации Барнаула, представители комиссии рассматривают представленные жителями пакеты документов на благоустройство дворов. Территории, заявки на которые одобрят, включат в план ремонта на 2023 год.

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Новости Барнаула В Барнауле приступили к ремонту дворов по нацпроекту

Каждый проект рассматривают индивидуально. Напомним, до 1 мая жители домов, решившие принять участие в нацпроекте «Жилье и городская среда», подавали свои заявки. Теперь на комиссии обсуждают благоустройство по каждому адресу: смотрят в каком состояние дворы сейчас, проверяют документы и оценивают предложения барнаульцев по поводу ремонта.

Фото: barnaul.org

Много ли дворов рассмотрели?

Во время первого заседания члены комиссии успели обсудить вероятное благоустройство в будущем году двенадцати дворов Ленинского района.

Заместитель главы города по городскому хозяйству, он же председатель комиссии Сергей Пашковский сообщил, что заседания по рассмотрению заявок на благоустройство дворов будет проходить каждую неделю в июле и августе.

«Для участия на 2023 год поступило 96 заявок на благоустройство дворов Барнаула. Общественная комиссия рассмотрит и оценит все предложения. По итогу будет сформирован список дворов, подлежащий благоустройству в рамках муниципальной программы», — сказал Сергей Пашковский.

Депутат гордумы Евгений Носенко сообщил, что конкуренция среди домов, которые претендуют на участие в программе на следующий год возросла, так как и эскизные решения, которые предоставили жители, и в целом подготовка проектов стали лучше.

Фото: barnaul.org

Сколько дворов отремонтируют летом-2022?

65 дворов сейчас приводят в порядок в Барнауле в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На благоустройство выделено 241,6 млн руб.

В настоящий момент рабочие подрядной организации укладывают новый асфальт в дворовых проездах, приводят в порядок площадки перед подъездами. Также во дворах обновят освещение, установят новые урны и скамьи.

При финансовом участии собственников будет обустроено 35 парковочных карманов и 8 контейнерных площадок. Новые детские и спортивные площадки будут радовать детей в 52 дворах города.