В Барнауле определили подрядчика для проекта стелы «Город трудовой доблести»

Мэрия Барнаула заключила муниципальный контракт с компанией «ПИ „Алтайгражданпроект“» на разработку проектной документации по изготовлению и установке стелы «Город трудовой доблести» в Нагорном парке.

Работы будут проведены до конца мая, отмечают пресс-службе горадминистрации.

«Проект стелы будет выполнен в границах земельного участка в соответствии с действующими требованиями и в увязке с существующей территорией парка. Архитектурные решения выполнят согласно разработанному и согласованному эскизному проекту, подготовленный авторским коллективом Российского военно-исторического общества», — говорится в сообщении.

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Общество В Барнауле утвердили дизайн стелы «Город трудовой доблести». Какой она будет?

В марте рабочая группа утвердила дизайн-проект стелы «Город трудовой доблести». Высота памятника превысит 32 метра, а её конструкция будет состоять из металла, облицованного прокатной сталью. На стали лазером нанесут фрагменты историко-архивных фотографий и документов. Кроме того, площадка, где установят стелу, также будет благоустроена. Все работы предполагают завершить к осени.