В Барнауле по переулку Ядринцева начали делать уличное освещение

По переулку Ядринцева в Барнауле подрядчик приступил к устройству линии наружного освещения. Как сообщили в мэрии, освещение установят на участке от улицы Димитрова до улицы Партизанской.

В настоящее время рабочие ставят закладные детали для последующего монтажа электроопор. Уже выполнено устройство восьми таких конструкций.

Всего же смонтируют 25 опор, на которых будет 26 светильников.

«В том числе появится освещение на перекрёстке с улицей Песчаной: это обеспечит безопасность движения на пешеходных переходах, организованных на участке», — подчеркнули в горадминистрации.

Общая протяжённость линии наружного освещения составит больше 700 метров. Работы завершат до конца января 2023 года.