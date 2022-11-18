В Барнауле появились две новые сирены. Власти объяснили, для чего
Новые установки покрывают звуком большую зону, по сравнению со старыми
18 ноября 2022, 15:01
Фото: barnaul.org
В Барнауле установили две новые сиренно-речевые установки — в посёлке Спутник и на улице Взлётной, сообщили в мэрии.
«Зачем в городе нужны такие устройства? В первую очередь — чтобы своевременно проинформировать барнаульцев о возникновении или угрозе какой-либо опасности: ландшафтных или лесных пожаров, наводнений, других чрезвычайных ситуаций», — пояснили власти.
Новые установки покрывают звуком большую зону, по сравнению со старыми сиренами, а к звуковому сопровождению добавлено ещё и речевое.
Ранее правительство Алтайского края отчитали за неустранённые нарушения в области гражданской обороны.
Комментарии
Новости партнеров