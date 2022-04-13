В Барнауле появится ещё одна благоустроенная зона отдыха

В районе барнаульской улицы Приречной, 16, скоро начнётся благоустройство сквера. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

С такой инициативой обратились представители Фонда греко-римской борьбы имени Кишицкого при поддержке компании «Жилищная инициатива». Они предложили благоустроить зону от ул. М. Горького до ул. Чехова, 19.

На данный момент уже создан проект благоустройства территории и составлена смета. Сейчас разрабатывается дендроплан будущей зоны отдыха. Затем сквер нужно будет очистить от мусора и найти подрядчика, который выполнит все необходимые работы.

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Территорию благоустроят в рамках государственно-частного партнёрства. Работы будут проходить за счёт предпринимателей.

Ранее мэрия Барнаула заявляла, что на месте снесённых самовольно построенных торговых павильонов около медицинского университета на перекрёстке Ленина и Чкалова появится новый зелёный сквер. Его планируют обустроить до Дня города, поскольку высаживать деревья нужно осенью.