В Барнауле пожаловались на разрушающуюся лестницу у школы

Житель Барнаула пожаловался на лестницу возле школы № 86 на пр. Красноармейском, 82. Пост опубликован в сообществе «В курсе 22».

По словам горожанина, в этом месте «существует только одна лестница и этот подъём никак не обойти».

«Она [лестница] рушится, перила заваливаются, ходить, особенно пенсионерам, невозможно, с колясками и не проехать вовсе, никто не реагирует на это в администрации города», — написал барнаулец.

Согласно прикреплённым к публикации снимкам, лестница находится в довольно ветхом состоянии, а перила установлены на дорожку для колясок.

Фото: «В курсе 22»

В комментариях к посту ситуацию прокомментировала мэрия Барнаула. Там отметили, что 2022 году ремонт этого лестничного марша не запланирован, но пообещали рассмотреть возможность реставрации объекта в следующем году.