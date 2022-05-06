В Барнауле приступили к обустройству остановки у Дома быта

В Барнауле сотрудники «Автодорстроя» начали возводить остановку общественного транспорта в районе Дома быта на проспекте Ленина. Как сообщает Telegram-канал «Мост», это связано с перекрытием проезда по проспекту Ленина в сторону Космонавтов.

Напомним, с 10 мая в краевой столице закроют движение по всей ширине чётной проезжей части проспекта Ленина в районе пересечения с улицей Пионеров. На участке будут строить разворотное кольцо у моста перед Новым рынком. При этом уже с 25 мая путепровод полностью закроют на реконструкцию, которая продлится до конца 2023 года.

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Общество В Барнауле перекрывают мост на Ленина на полтора года. Как мне ездить на общественном транспорте?