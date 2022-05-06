В Барнауле приступили к обустройству остановки у Дома быта

Это связано с грядущим закрытием проезда у моста на Новом рынке

6 мая 2022, 14:10, Никита Черников

В Барнауле сотрудники «Автодорстроя» начали возводить остановку общественного транспорта в районе Дома быта на проспекте Ленина. Как сообщает Telegram-канал «Мост», это связано с перекрытием проезда по проспекту Ленина в сторону Космонавтов.

Напомним, с 10 мая в краевой столице закроют движение по всей ширине чётной проезжей части проспекта Ленина в районе пересечения с улицей Пионеров. На участке будут строить разворотное кольцо у моста перед Новым рынком. При этом уже с 25 мая путепровод полностью закроют на реконструкцию, которая продлится до конца 2023 года.

В Барнауле перекрывают мост на Ленина на полтора года. Как мне ездить на общественном транспорте?

В Барнауле перекрывают мост на Ленина на полтора года. Как мне ездить на общественном транспорте?

Как ездить на личном автомобиле по Барнаулу во время перекрытия моста на Новом рынке?

Как ездить на личном автомобиле по Барнаулу во время перекрытия моста на Новом рынке?

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