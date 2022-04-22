В Барнауле приступили к ремонту дворов по нацпроекту

В Барнауле стартовал ремонт дворов по национальному проекту «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба мэрии.

Первый двор, который начали благоустраивать по нацпроекту в этом году, располагается по ул. Лазурной, 22. В пятницу, 22 апреля, рабочие сняли старый асфальт и бордюры. В дальнейшем там отремонтируют въезд во двор и дворовой проезд, сделают тротуар, установят скамьи, урны, систему освещения, а также оборудуют парковочные места.

Сметная стоимость работ — 7,6 млн рублей, чуть больше 294 тысяч из этой суммы — вклад жильцов.

В общей сложности за 2022 год в Барнауле приведут в порядок дворы по 65 адресам за 241,6 млн рублей. Работы планируют завершить до 30 ноября.

Ранее барнаульские дорожники также начали ремонт улиц по нацпроекту.

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