В Барнауле прошёл первый маленький снегопад

В Барнауле днём 29 сентября прошёл небольшой снегопад. Видео опубликовали в сообществе «Подслушано Барнаул».

«Ура, снег!» — написали в комментариях к записи.

Напомним, снег в краевой столице падал и ночью 29 сентября, впрочем, быстро растаял. А вот в других алтайских городах жителей встретило по-настоящему снежное утро.

Также снег выпал в Горном Алтае. В соцсетях местные жители поделились кадрами заснеженных горных склонов и улиц республиканской столицы.