В Барнауле прошёл первый маленький снегопад
Снег в городе падал и ночью, но не так плотно
29 сентября 2022, 13:32
В Барнауле днём 29 сентября прошёл небольшой снегопад. Видео опубликовали в сообществе «Подслушано Барнаул».
«Ура, снег!» — написали в комментариях к записи.
Напомним, снег в краевой столице падал и ночью 29 сентября, впрочем, быстро растаял. А вот в других алтайских городах жителей встретило по-настоящему снежное утро.
Также снег выпал в Горном Алтае. В соцсетях местные жители поделились кадрами заснеженных горных склонов и улиц республиканской столицы.
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