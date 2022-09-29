В Барнауле прошёл первый маленький снегопад

Снег в городе падал и ночью, но не так плотно

29 сентября 2022, 13:32

В Барнауле днём 29 сентября прошёл небольшой снегопад. Видео опубликовали в сообществе «Подслушано Барнаул».

«Ура, снег!» — написали в комментариях к записи.

Напомним, снег в краевой столице падал и ночью 29 сентября, впрочем, быстро растаял. А вот в других алтайских городах жителей встретило по-настоящему снежное утро.

Также снег выпал в Горном Алтае. В соцсетях местные жители поделились кадрами заснеженных горных склонов и улиц республиканской столицы.

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