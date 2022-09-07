В Барнауле «родители деток и работники завода» не поделили парковку возле детсада

В паблике «Барнаул 22» обсуждают проблему с парковкой возле детского сада по адресу Водопроводная, 95.

«Рядом с этим садиком находится вагоноремонтный завод, и работники этого завода ставят свои автомобили на парковке около детсада. Родители, которые привозят деток, вынуждены искать, где оставить машину, некоторым приходится ставить очень далеко и идти с ребёнком пешком», — пожаловались в сообщении.

При этом подчеркнули, что возле завода есть парковка, которая каждое утро почти пустая, однако к детсаду не подъехать.

Парковка возле детсада / Фото: vk.com/barneos22

В комментариях отметили, что в таком случае можно ставить машину возле завода — расстояние между парковками небольшое.

«Проблема мирового масштаба! Пешком царей заставили идти. Вы и возле ТЦ, и в новых районах всегда пытаетесь заехать на крыльцо, чтобы лишние 20 метров не пройтись», — возмутился местный житель.

Родителям детей посоветовали или отказаться от этого детсада, или повесить знак «Парковка только для клиентов садика».