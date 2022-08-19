В Барнауле собрали подарки для школьников Славяносербского района ЛНР
В муниципалитет отправили более 500 ранцев с канцтоварами и сладкими сюрпризами
В Барнауле в рамках акции «Соберём ребёнка в школу» приготовили подарки для ребят Славяносербского района ЛНР, сообщили в мэрии.
«Более 500 школьных ранцев, наполненных канцелярскими товарами, передали образовательные организации Барнаула Совету женщин для отправки в Луганскую Народную Республику. Барнаульские педагоги и родители укомплектовали подарки не только школьными принадлежностями, но и сладкими сюрпризами», — говорится в сообщении.
Также отдельно укомплектовали более 120 канцелярских наборов для организаций учебной деятельности и внеурочных занятий и передали свыше 200 книг в библиотеки муниципалитета.
Акция «Соберём ребёнка в школу!», организованная Советом женщин при главе Барнаула, стартовала 1 августа. Её цель — помочь не только барнаульским школьникам, но и ребятам из Славяносербского района ЛНР.
Напомним, что Алтайский край помогает восстанавливать Славяносербский район ЛНР. 22 июня губернатор Виктор Томенко и глава районной администрации Сергей Крамаренко пописали соглашение о сотрудничестве.