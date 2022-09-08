В Барнауле вдоль сквера медиков запретят парковаться

Вдоль сквера медиков в Барнауле запретят парковать личный транспорт, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать с 26 сентября.

«Соответствующие дорожные знаки введут запрет на парковку по чётной стороне Чкалова: от здания по пр. Ленина, 40 (корпус 2) до проспекта Ленина, то есть на участке, примыкающем к скверу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Барнауле открыли движение на пересечении улиц Димитрова и переулка Ядринцева.