В Барнауле временно закроют движение на двух улицах
Ограничения связаны со строительством дороги и ремонтом теплосети
19 августа 2022, 09:50, Никита Черников
В Барнауле на улицах 65 лет Победы и Водопроводной временно закроют движение, сообщили в мэрии.
Ограничения будут действовать:
с 22 августа по 21 сентября на пересечении улиц 65 лет Победы и Сергея Семёнова;
c 23 августа по 13 сентября по всей ширине улицы Водопроводной от дома № 99 до здания № 103 по бульвару 9 Января.
В первом случае мера связана со строительством дороги по улице 65 лет Победы на участке от улицы Энтузиастов до улицы Сергея Семёнова. Во втором — с ремонтом теплосети.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на месяц перекроют часть улицы Малахова, ещё на двух участках перекрытие продлят.
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