В Барнауле за апрель ликвидировали 54 свалки мусора

В профильном комитете администрации Барнаула подвели итоги работы по санитарной очистке города, проведённой в апреле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В уборке города участвовали предприятия и организации всех форм собственности, учреждения социальной сферы, управляющие компании, студенты, школьники, общественные организации и местные жители.

Всего в очистке города поучаствовало 109 404 человека и 695 единиц спецтехники. За месяц в краевой столице убрали 54 свалки мусора общей площадью 8444,2 кв. м.

Для бесплатного приёма мусора на полигоне ТКО районным администрациям в городе выделили 705 талонов. Для сравнения: в прошлом году выделялось всего 105 подобных талонов.

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Общество Почти 32 тысячи человек примут участие в общегородском субботнике в Барнауле

Финальным мероприятием месячника саночистки стал общегородской субботник, который состоялся 29 апреля.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 30 апреля прошла акция от волонтёров проекта «Мусора. Больше. Нет». Жители города могли сдать стекло, бумагу, пластик, железо, ветошь и другое вторсырьё на переработку.