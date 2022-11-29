В Барнауле закрасили надписи с рекламой наркотиков

В Барнауле в рамках очередной антинаркотической акции закрасили 75 надписей с рекламой запрещённых веществ.

Как сообщили в мэрии, мероприятие прошло на выходных в Октябрьском, Центральном и Индустриальном районах. В рейде участвовали сотрудники комитета по делам молодёжи при поддержке управления по контролю за оборотом наркотиков краевого главка МВД.

«За пропаганду наркотиков установлена административная ответственность, предусматривающая различные виды наказаний. Кроме того, нанесение надписей на зданиях и сооружениях является повреждением чужого имущества, что также влечёт административную ответственность. Нанесение надписи на объект культурного наследия может быть расценено как вандализм, за что установлена уголовная ответственность», — напомнили в горадминистрации.

Ранее полицейские задержали 45-летнюю жительницу Барнаула, которая искала официальную работу и устроилась закладчицей.