В Барнауле запретят парковку на четырёх улицах для качественной уборки снега

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям

21 декабря 2022, 16:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле для качественной очистки дорог от снега ещё на четырёх улицах запретят стоянку транспорта, сообщает мэрия.

«С 12 января 2023 года приступят к установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств», — говорится в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Парковку запретят на участках:

улица Антона Петрова (от улицы Шукшина до здания № 239 по улице Антона Петрова) — с 22:00 до 06:00;

чётная и нечётная стороны улицы 10-й Западной (от улицы Германа Титова до здания № 60в по улице Эмилии Алексеевой) с 21:00 до 06:00;

улица Солнцева (от здания № 9 до здания № 7) — с 21:00 до 06:00;

улица Северо-Западная (от проспекта Ленина до проспекта Калинина).