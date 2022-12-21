В Барнауле запретят парковку на четырёх улицах для качественной уборки снега
Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям
21 декабря 2022, 16:31, ИА Амител
В Барнауле для качественной очистки дорог от снега ещё на четырёх улицах запретят стоянку транспорта, сообщает мэрия.
«С 12 января 2023 года приступят к установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств», — говорится в сообщении.
Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям и не препятствовать работе снегоуборочной техники.
Парковку запретят на участках:
улица Антона Петрова (от улицы Шукшина до здания № 239 по улице Антона Петрова) — с 22:00 до 06:00;
чётная и нечётная стороны улицы 10-й Западной (от улицы Германа Титова до здания № 60в по улице Эмилии Алексеевой) с 21:00 до 06:00;
улица Солнцева (от здания № 9 до здания № 7) — с 21:00 до 06:00;
улица Северо-Западная (от проспекта Ленина до проспекта Калинина).
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