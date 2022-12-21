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В Барнауле запретят парковку на четырёх улицах для качественной уборки снега

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям

21 декабря 2022, 16:31, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле для качественной очистки дорог от снега ещё на четырёх улицах запретят стоянку транспорта, сообщает мэрия.

«С 12 января 2023 года приступят к установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств», — говорится в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Парковку запретят на участках:

улица Антона Петрова (от улицы Шукшина до здания № 239 по улице Антона Петрова) — с 22:00 до 06:00;

чётная и нечётная стороны улицы 10-й Западной (от улицы Германа Титова до здания № 60в по улице Эмилии Алексеевой) с 21:00 до 06:00;

улица Солнцева (от здания № 9 до здания № 7) — с 21:00 до 06:00;

улица Северо-Западная (от проспекта Ленина до проспекта Калинина).

Комментарии 9

  • А когд запретят на Чкалова от Комсомольского до Ленина
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, там и так знаки стоят "остановка стоянка запрещена", но всем по..Ю
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Да вообще надо весь город закрыть для транспорта и чистить ничего не надо будет. Всё равно от количества машин на дороге, город чище за ночь не становится А запрещать стоянки, когда нет парковок во дворах это не правильно.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Ночью главное не чистят когда машин нет, а как на работу приезжаем начинают на тракторе между машинами танцевать(
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Геблера Х Песчаная стоят одни и те же работники прямо в нарушение ПДД под знаками Пешеходный переход, из-за таких парковщиков - пробки, тк поворот в одну машину
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Очень хотелось бы, чтобы и четную сторону А.Петрова от Попова до Шукшина закрыли для парковки. Наставят свои тачки вдоль "Сигмы", а утром из-за того, что их засыпали не выедешь из двора дома №256.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Можно сказать зима только началась, а дворы, тратуару, многие дороги не чищены. Из года в год одно и тоже. Хоть говори хоть нет, слуги народа ничего не меняют.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Машины просто заполонили обочины дорог. Мешают всем.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Парковку ограничивают, качество уборки улиц от снега не улучшается (за исключением пл.Советов и прилегающей территории Администрации АК)!!!
    22 декабря, Гость   Ответить
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