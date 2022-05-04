В Барнауле 4 мая завершается отопительный сезон. Власти города сообщили, что решение приняли исходя из благоприятного прогноза регионального Гидрометцентра.

«Если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд устанавливается на уровне более +8 °С, то это является основанием для прекращения подачи тепловой энергии потребителям», — рассказали в мэрии.

Система теплоснабжения горожан с этого дня будет переведена в режим работы для подачи только горячей воды, а уже 11 мая в городе начнутся гидравлические испытания теплосетей.

Напомним, 4 мая часть жителей Ленинского района Барнаула останутся без горячей воды.