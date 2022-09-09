В Барнауле женщина с собачкой сдаёт себя в аренду «потусить»

Жительница Барнаула готова составить компанию одинокому человеку, исключительно для бесед и прогулок. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Сдаю себя в аренду (не эскорт). Вам сложно ходить в магазин в одиночку? Не хватает собеседника, просто хотите прогуляться по парку или лесу? Вам нужен кто-то, кто выслушает вас или вместе с вами навестит больного? Проводить вас в аэропорт, помахать вам рукой и пустить слезу? Я не умею делать ничего, кроме элементарных вещей. Буду рада помочь вам пониманием, сочувствием и участием», — написала женщина.

Стоимость услуги — 1000 рублей за час общения. Пенсионерам скидка — 500 рублей за час.

Кстати, если есть 400 рублей, то можно в Барнауле купить монету с изображением Елизаветы II — королева Великобритании скончалась 8 сентября на 97-м году жизни.