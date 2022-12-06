В Барнауле женщину с ребёнком облаяли овчарка без поводка и её хозяин

Жительница Барнаула намерена добиваться справедливости в прокуратуре, после того как полиция отказалась предпринимать какие-либо действия в отношении хозяина собаки, напугавшей ребёнка, пишет «Толк».

Инцидент произошёл 19 ноября возле дома № 15 по улице Горно-Алтайской.

«Когда на нас побежала большая собака, там не то что ребёнок, я и сама испугалась. Дочь сразу спряталась за меня и затопала ножками», — рассказала женщина.

По её словам, она попросила соседа по подъезду убрать собаку: «На эту просьбу он меня послал на три буквы».

Женщина с ребёнком вышли из подъезда, как только собака убежала на безопасное расстояние, но овчарка резко вернулась. После этого им всё-таки удалось дойти до своей машины. Немного отъехав, женщина решила вернуться домой, чтобы успокоить дочь.

«Когда мы вернулись, соседи с овчаркой снова оказались у подъезда. Я их в очередной попросила убрать собаку, после чего её хозяйка подбежала к машине и попыталась вцепиться мне в волосы. Овчарка в это время также прыгала на машину», — отметила жительница Барнаула.