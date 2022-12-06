В барнаульском парке «Изумрудный» подсветили пешеходные мостики на пруду и установили новые скамейки
Горожане остались в восторге от увиденного
6 декабря 2022, 09:00, Никита Черников
Фото: E. N / Barnaul 22
В барнаульском парке «Изумрудный» на недавно залитом пруду появилась подсветка пешеходных мостиков и скамейки неподалёку. Об этом сообщили в паблике Barnaul 22.
В комментариях горожане крайне положительно отреагировали на нововведение:
«Радует, что в Барнауле современный парк появляется» — «Красотища. Прекрасное место появилось у нас городе, и это радует» — «Каток бы в пруду, было бы круто» — «Супер» — «Сегодня там гуляла, очень интересное пространство получается» — «Ну наконец-то ни одного негативного комментария типа кто-то на нас бабла срубил. Чувствуется прогресс в мышлении людей. Дай бог!»
Напомним, во второй половине ноября в «Изумрудном» заливали воду в пруд.
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