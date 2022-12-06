В барнаульском парке «Изумрудный» подсветили пешеходные мостики на пруду и установили новые скамейки

Фото: E. N / Barnaul 22

В барнаульском парке «Изумрудный» на недавно залитом пруду появилась подсветка пешеходных мостиков и скамейки неподалёку. Об этом сообщили в паблике Barnaul 22.

В комментариях горожане крайне положительно отреагировали на нововведение:

«Радует, что в Барнауле современный парк появляется» — «Красотища. Прекрасное место появилось у нас городе, и это радует» — «Каток бы в пруду, было бы круто» — «Супер» — «Сегодня там гуляла, очень интересное пространство получается» — «Ну наконец-то ни одного негативного комментария типа кто-то на нас бабла срубил. Чувствуется прогресс в мышлении людей. Дай бог!»

Напомним, во второй половине ноября в «Изумрудном» заливали воду в пруд.