В центре Барнаула «зацвёл» фонтан

В Барнауле на площади Ветеранов «позеленел» фонтан. О проблеме рассказала местная жительница в сообществе Barnaul 22.

«Лето началось, а фонтан даже не почистили перед запуском», — посетовала горожанка.

Согласно прикреплённому к посту видео, вода в фонтане позеленела от образовавшейся тины, а также покрылась перьями и мелким мусором.

В комментариях ситуацию прокомментировала мэрия Барнаула. Там сообщили, что фонтан чистили перед запуском, а также пообещали помыть его в ближайшие дни.

«Фонтан на площади Ветеранов находится на обслуживании МБУ „Благоустройство и озеленение“. Перед запуском фонтана была проведена его мойка. Очередную мойку фонтана с заменой воды планируется провести до 5 июля», — говорится в сообщении.

Напомним, фонтаны в этом году запустили в Барнауле 9 мая. Работают они с 09:00 — не меньше шести часов в рабочие дни и не меньше восьми в выходные и праздники, исходя из погодных условий.