В мэрии Барнаула рассказали, где можно будет купить ёлочку к Новому году. Карта и список

В Барнауле с 15 по 31 декабря будут работать ёлочные базары. Главный атрибут Нового года можно будет купить во всех районах города по цене от 1000 рублей. На цену будут влиять как высота, так и пышность деревца. По этому случаю в мэрии рассказали, где будут продавать ёлочки к главному зимнему празднику.

Карта ёлочных базаров в Барнауле

Для удобства точки продаж обозначены с разбивкой по районам: в Центральном районе — красным цветом, в Октябрьском — розовым, в Ленинском — жёлтым, в Индустриальном — синим, а в Железнодорожном — зелёным.

Адреса ёлочных базаров списком

Также в администрации города опубликовали адреса ёлочных базаров списком. Для удобства они также разделены по районам:

Железнодорожный район

• пр. Красноармейский, 131;

• пр. Ленина, 113;

• ул. Молодёжная, 64 (две точки);

• ул. Северо-Западная, 163;

• ул. Юрина, 118;

• пр. Ленина, 69.

Индустриальный район

• Павловский тракт, 227;

• Павловский тракт, 275 (две точки);

• пересечение ул. Балтийской и ул. Лазурной (в районе дома № 16 по ул. Балтийской);

• ул. Антона Петрова, 239;

• ул. Георгиева, 44 (две точки);

• ул. Лазурная, 44;

• ул. Малахова, 84/1;

• ул. Новосибирская, 8;

• ул. Новосибирская, 11б;

• ул. Новосибирская, 14а;

• ул. Новосибирская, 24;

• ул. Новосибирская, 36;

• ул. Попова, 61;

• ул. Попова, 83;

• ул. Попова, 98;

• ул. Попова, 188;

• ул. Шумакова, 33;

• ул. Шумакова, 47 (две точки);

• ул. Энтузиастов, 22;

• ул. Лазурная, 54;

• ул. Сергея Ускова, район остановки «Сергея Ускова» нечётная сторона;

• ул. Антона Петрова, 221г.

Ленинский район

• ул. Попова, 51;

• ул. Попова, 68а;

• ул. Попова, 86, площадь «Народная»;

• ул. Юрина, 202в;

• ул. Попова, 64.

Октябрьский район

• ул. 40 лет Октября, 3а;

• ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 40;

• ул. Германа Титова, 13;

• ул. Горно-Алтайская, 15;

• пр. Ленина, 152;

• ул. Северо-Западная, 26;

• ул. Северо-Западная, 58;

• ул. Северо-Западная, 58а;

• ул. Советская, 3;

• ул. Тимуровская, 17;

• ул. Чудненко, 116.

Центральный район

• Змеиногорский тракт, 71в;

• пр. Комсомольский, 100;

• пр. Красноармейский, 53;

• пр. Красноармейский, 64;

• ул. Никитина, 55;

• пр. Социалистический, 61;

• р.п. Южный, ул. Белинского, 14;

• р.п. Южный, ул. Чайковского, 19;

• р.п. Южный, ул. Чайковского, 29.