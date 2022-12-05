В мэрии Барнаула рассказали, где можно будет купить ёлочку к Новому году. Карта и список

Ёлочные базары откроются совсем скоро

5 декабря 2022, 10:11, Никита Черников

В Барнауле с 15 по 31 декабря будут работать ёлочные базары. Главный атрибут Нового года можно будет купить во всех районах города по цене от 1000 рублей. На цену будут влиять как высота, так и пышность деревца. По этому случаю в мэрии рассказали, где будут продавать ёлочки к главному зимнему празднику.

Карта ёлочных базаров в Барнауле

Для удобства точки продаж обозначены с разбивкой по районам: в Центральном районе — красным цветом, в Октябрьском — розовым, в Ленинском — жёлтым, в Индустриальном — синим, а в Железнодорожном — зелёным.

Адреса ёлочных базаров списком

Также в администрации города опубликовали адреса ёлочных базаров списком. Для удобства они также разделены по районам:

Железнодорожный район

  • • пр. Красноармейский, 131;

  • • пр. Ленина, 113;

  • • ул. Молодёжная, 64 (две точки);

  • • ул. Северо-Западная, 163;

  • • ул. Юрина, 118;

  • • пр. Ленина, 69.

Индустриальный район

  • • Павловский тракт, 227;

  • • Павловский тракт, 275 (две точки);

  • • пересечение ул. Балтийской и ул. Лазурной (в районе дома № 16 по ул. Балтийской);

  • • ул. Антона Петрова, 239;

  • • ул. Георгиева, 44 (две точки);

  • • ул. Лазурная, 44;

  • • ул. Малахова, 84/1;

  • • ул. Новосибирская, 8;

  • • ул. Новосибирская, 11б;

  • • ул. Новосибирская, 14а;

  • • ул. Новосибирская, 24;

  • • ул. Новосибирская, 36;

  • • ул. Попова, 61;

  • • ул. Попова, 83;

  • • ул. Попова, 98;

  • • ул. Попова, 188;

  • • ул. Шумакова, 33;

  • • ул. Шумакова, 47 (две точки);

  • • ул. Энтузиастов, 22;

  • • ул. Лазурная, 54;

  • • ул. Сергея Ускова, район остановки «Сергея Ускова» нечётная сторона;

  • • ул. Антона Петрова, 221г.

Ленинский район

  • • ул. Попова, 51;

  • • ул. Попова, 68а;

  • • ул. Попова, 86, площадь «Народная»;

  • • ул. Юрина, 202в;

  • • ул. Попова, 64.

Октябрьский район

  • • ул. 40 лет Октября, 3а;

  • • ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 40;

  • • ул. Германа Титова, 13;

  • • ул. Горно-Алтайская, 15;

  • • пр. Ленина, 152;

  • • ул. Северо-Западная, 26;

  • • ул. Северо-Западная, 58;

  • • ул. Северо-Западная, 58а;

  • • ул. Советская, 3;

  • • ул. Тимуровская, 17;

  • • ул. Чудненко, 116.

Центральный район

  • • Змеиногорский тракт, 71в;

  • • пр. Комсомольский, 100;

  • • пр. Красноармейский, 53;

  • • пр. Красноармейский, 64;

  • • ул. Никитина, 55;

  • • пр. Социалистический, 61;

  • • р.п. Южный, ул. Белинского, 14;

  • • р.п. Южный, ул. Чайковского, 19;

  • • р.п. Южный, ул. Чайковского, 29.

Власти Барнаула назвали цену ёлочек к Новому году и дату открытия ёлочных базаров

Власти Барнаула назвали цену ёлочек к Новому году и дату открытия ёлочных базаров

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