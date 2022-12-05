В мэрии Барнаула рассказали, где можно будет купить ёлочку к Новому году. Карта и список
Ёлочные базары откроются совсем скоро
В Барнауле с 15 по 31 декабря будут работать ёлочные базары. Главный атрибут Нового года можно будет купить во всех районах города по цене от 1000 рублей. На цену будут влиять как высота, так и пышность деревца. По этому случаю в мэрии рассказали, где будут продавать ёлочки к главному зимнему празднику.
Карта ёлочных базаров в Барнауле
Для удобства точки продаж обозначены с разбивкой по районам: в Центральном районе — красным цветом, в Октябрьском — розовым, в Ленинском — жёлтым, в Индустриальном — синим, а в Железнодорожном — зелёным.
Адреса ёлочных базаров списком
Также в администрации города опубликовали адреса ёлочных базаров списком. Для удобства они также разделены по районам:
Железнодорожный район
• пр. Красноармейский, 131;
• пр. Ленина, 113;
• ул. Молодёжная, 64 (две точки);
• ул. Северо-Западная, 163;
• ул. Юрина, 118;
• пр. Ленина, 69.
Индустриальный район
• Павловский тракт, 227;
• Павловский тракт, 275 (две точки);
• пересечение ул. Балтийской и ул. Лазурной (в районе дома № 16 по ул. Балтийской);
• ул. Антона Петрова, 239;
• ул. Георгиева, 44 (две точки);
• ул. Лазурная, 44;
• ул. Малахова, 84/1;
• ул. Новосибирская, 8;
• ул. Новосибирская, 11б;
• ул. Новосибирская, 14а;
• ул. Новосибирская, 24;
• ул. Новосибирская, 36;
• ул. Попова, 61;
• ул. Попова, 83;
• ул. Попова, 98;
• ул. Попова, 188;
• ул. Шумакова, 33;
• ул. Шумакова, 47 (две точки);
• ул. Энтузиастов, 22;
• ул. Лазурная, 54;
• ул. Сергея Ускова, район остановки «Сергея Ускова» нечётная сторона;
• ул. Антона Петрова, 221г.
Ленинский район
• ул. Попова, 51;
• ул. Попова, 68а;
• ул. Попова, 86, площадь «Народная»;
• ул. Юрина, 202в;
• ул. Попова, 64.
Октябрьский район
• ул. 40 лет Октября, 3а;
• ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 40;
• ул. Германа Титова, 13;
• ул. Горно-Алтайская, 15;
• пр. Ленина, 152;
• ул. Северо-Западная, 26;
• ул. Северо-Западная, 58;
• ул. Северо-Западная, 58а;
• ул. Советская, 3;
• ул. Тимуровская, 17;
• ул. Чудненко, 116.
Центральный район
• Змеиногорский тракт, 71в;
• пр. Комсомольский, 100;
• пр. Красноармейский, 53;
• пр. Красноармейский, 64;
• ул. Никитина, 55;
• пр. Социалистический, 61;
• р.п. Южный, ул. Белинского, 14;
• р.п. Южный, ул. Чайковского, 19;
• р.п. Южный, ул. Чайковского, 29.