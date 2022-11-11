В мэрии рассказали, сколько единиц техники борются со снегом и наледью в Барнауле

В Барнауле утром 11 ноября на уборку снега вышли экипажи 20 коммунальных дорожных машин, 17 тракторов со щётками и четырёх пескоразбрасывателей, сообщили в мэрии.

Машина ВКМ-2020 распределяет противогололёдный материал на тротуаре по нечётной стороне улицы Молодёжной — в границах проспектов Ленина и Социалистического. На подходах к пешеходным переходам, остановках и лестничных маршах по всему городу работают 128 дорожников.

Особое внимание при этом уделили пешеходной зоне в районе путепровода на Новом рынке. Напомним, там закрепили отдельную бригаду за очисткой от снега и наледи тротуара и лестниц.

«Ещё 13 единиц техники МБУ „Благоустройство и озеленение“ в дневное время будут задействованы в очистке общественных территорий. Из них — семь тракторов со щётками и ещё шесть — машины комбинированные со щётками. Вручную помогают убирать снег 20 человек. В частности, очищаются пешеходные зоны на проспекте Ленина, улице Профинтерна, Георгия Исакова, Георгиева, Малахова и многих других участках», — пояснили в мэрии.

Также в администрации рассказали, что минувшей ночью на улицах города работали 33 единицы техники МБУ «Автодорстрой». Дорожники израсходовали 447 тонн песко-соляной смеси, тротуары подметали 15 тракторов.