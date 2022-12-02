Власти Барнаула назвали цену ёлочек к Новому году и дату открытия ёлочных базаров

В Барнауле с начала декабря разрешена торговля хвойными деревьями в специально отведённых местах, при этом активно ёлочные базары начнут разворачиваться после 15 декабря, сообщает мэрия.

«Приобрести традиционный атрибут Нового года и Рождества жители Барнаула смогут во всех районах города. В Железнодорожном районе будут работать семь точек по продаже ёлок, в Ленинском районе — пять, в Центральном — девять, Октябрьском — две. Больше всего елочных базаров будет в Индустриальном районе — 25», — говорится в сообщении.

Стоимость одной ёлочки — от 1000 рублей и выше в зависимости от высоты и пышности.