Власти Барнаула назвали цену ёлочек к Новому году и дату открытия ёлочных базаров

Стоимость главного атрибута новогодних праздников будет зависеть от высоты и пышности

2 декабря 2022, 17:01

В Барнауле с начала декабря разрешена торговля хвойными деревьями в специально отведённых местах, при этом активно ёлочные базары начнут разворачиваться после 15 декабря, сообщает мэрия.

«Приобрести традиционный атрибут Нового года и Рождества жители Барнаула смогут во всех районах города. В Железнодорожном районе будут работать семь точек по продаже ёлок, в Ленинском районе — пять, в Центральном — девять, Октябрьском — две. Больше всего елочных базаров будет в Индустриальном районе — 25», — говорится в сообщении.

Стоимость одной ёлочки — от 1000 рублей и выше в зависимости от высоты и пышности.

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